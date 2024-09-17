Для отдыха в бархатный сезон в Крыму подходит Керчь, Феодосия и Коктебель

Крым пользуется популярностью у российских туристов в разные времена года. В бархатный сезон цены на жилье снижаются, а море до сих пор остается теплым. NewsTracker проанализировал стоимость проживания и поделился рекомендациями, в каком населенном пункте полуострова можно провести время интересно.

Семьям с детьми рекомендовано отправиться в Керчь. В городе есть выход к Черному и Азовскому морям. Стоимость проживания начинается от 1500 руб. В Керчи расположены известные исторические памятники, аттракционы, страусиная ферма. Географическое положение Керчи выступает причиной сильных ветров. Туристы занимаются парусным спортом и парапланеризмом.

Феодосия подойдет тем россиянам, кто предпочитает много времени проводить на пляже, купаясь и загорая. Пляжи ухоженные. Для туристов установлены душевые кабинки и места для переодевания. В городе много музеев и галерей. Цены на проживание: от 1000 руб. за сутки.

Коктебель славится не только красивой природой, но и разнообразием пляжей: галечные, смешанные, нудистские. Туристам предлагают заниматься экстремальными видами спорта. В восточной части поселка лучше снимать жильем тем, кто любит более спокойный отдых. Цены на проживание: от 1300 руб. за сутки.

Ранее сообщалось, что в Альянсе турагентств заявили, что информация о значительном подорожании новогодних туров по России является фейком.