Для решения конфликта мирным путем жителям Находки пришлось оторвать часть тела статуи

В Находке в центре города установили скульптуру в стиле античности. Памятник выполнен во весь рост. Как полагается для искусства того времени у скульптуры открыт мужской половой орган. Жители города были возмущены таким украшением, сообщает vostokmedia.com .

В городе начались дискуссии. Одни утверждали, что скульптуру можно было бы оставить, если прикрыть мужской орган каким-либо листиком или материей. Другие были убеждены, что стоит вообще снести неприличную скульптуру.

В один из дней скульптура, которая стала причиной для ссор местных жителей, оказалась без детородного мужского органа. Предполагается, что кто-то из жителей решил разобраться с ситуацией самостоятельно, поэтому отломал кусок статуи.

«Жители Находки сломали член статуи, который ранее смутил горожан. Есть версия, что его откусили! В Находку — ни ногой», - прокомментировали происходящее жители города

Ранее во Владивостоке жители города были возмущены, что строители разрушили памятник синему киту. Для многих это был ориентир для встреч. Другие были уверены, что памятник не украшал город, поэтому в нем не было никакой необходимости. В этом же месяце в другой части города, на набережной, установили скульптуры тигрят, которые находились там ранее и радовали горожан и гостей города.