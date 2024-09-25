Для сирот в больницах Красноярска и Канска ищут нянь

В рамках проекта «Буду рядом» благотворительный фонд «Желтый Аист» предлагает россиянкам стать нянями для детей-сирот, которые находятся в больницах Красноярска и Канска, сообщил prmira.ru.

Представители благотворительного фонда рассказали, что самостоятельно оказывают помощь медикам. В последнее время количество заявок из учреждений постоянно растет, поэтому «Желтый Аист» решил обратиться за помощью к россиянкам. На сайте фонда указан адрес электронной почты, куда необходимо присылать заявки. Единственное условие — возраст от 25 лет. Важно учитывать, что в больнице придется проводить определенное количество часов.

«Малыши, оставшиеся без попечения родителей, тоже болеют, попадают в больничные палаты и остаются там совершенно одни», — отметили в фонде.

Волонтеры рассказали, что медики не справляются самостоятельно. От нянь ожидают разной помощи. Иногда необходимо провести ребенка в манипуляционный кабинет или покормить. Бывает, что дети нуждаются в человеческом тепле: их надо пожалеть после укола, обнять перед дневным сном или просто почитать добрую сказку.

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