Дмитрий Чернышенко: К 2030 году ожидается увеличение ВВП на фоне использования ИИ

Внедрение технологий искусственного интеллекта положительно отражается на развитии экономики России. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время выступления на сессии «Развитие искусственного интеллекта», пишет агентство « РИА Новости ».

К 2030 году ожидается рост номинального ВВП при условии, если отрасль будут инвестировать. Кроме того, ожидается, что к этому же сроку будут запущены 300 научно-исследовательских проектов. В некоторых разработках участвуют международные партнеры.

Ожидается, что к 2030 году уже 95% компаний будут использовать в работе ИИ. Государство планирует оказывать поддержку при переходе на новые стандарты.

Спикер перечислил, что уже реализовано на данный момент: люди передвигаются при помощи беспилотных такси. Некоторые грузы также перевозят по трассе М-11 при помощи ИИ.

«Они безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках», - отметил Дмитрий Чернышенко

Разработкой проектов занималась компания «Яндекс». Анализируя работу прошлых лет, можно говорить о положительной динамике. Как ИИ помогает человеку оптимизировать работу, стало ясно во время пандемии: во время обработки снимков были выявлены случаи с инфицированием легких, ускорилось время анализа данных для поставки диагноза.