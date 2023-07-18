Дмитрий Медведев рассказал, как правильно формировать государственный бюджет

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии высказал мнение, что в первую очередь бюджет РФ должен покрывать затраты на обеспечение всем необходимым военных в зоне СВО. Следующий важный момент – создание условий для полной безопасности государства.

Дмитрий Медведев отметил, что бюджет формируется в сложных для страны условиях, пишет агентство «РИА Новости». В прошлые годы обстановка тоже была непростой, потому что денег никогда не хватает на все, что хотелось бы реализовать, отметил политик. Но в нынешнее время ситуация усложнена проведением СВО. Он отметил, что все члены партии должны работать в первую очередь для того, чтобы находить способы выделения денег для обеспечения безопасности и нужд военных.

При этом, приоритетом правительства по-прежнему остается развитие экономики. Также важно обеспечивать социальную стабильность.

«Понятно, что задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял, но прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи», - заявил Дмитрий Медведев

В ноябре 2022 года на сайте Государственной Думы опубликовали законопроект о федеральном бюджете на 2023–2025 годы. Было решено уделить особенное внимание регионам с плохой экономической обстановкой и тем населенным пунктам, которые граничат с недружественными государствами.