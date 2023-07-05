Дмитрий Медведев рассказал, когда закончится СВО

«Наша армия современная и героическая», - заявил Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев признал, что в армии России, действительно, есть некоторые проблемы. Политик отметил, что армия любой страны всегда сталкивается с какими-либо сложностями и это естественный рабочий процесс.

Также Дмитрий Медведев высказал мнение, что СВО закончилось бы через несколько месяцев при условии, если США и другие союзники Украины прекратят поставки оружия противнику. Если бы Украина уже сейчас перестала получать помощь, то мирная жизнь в регионах восстановилась бы через несколько месяцев.