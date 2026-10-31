Чемпионат России: Волейбольный «Зенит» выиграл третий матч из четырех в сезоне

В рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд петербургский «Зенит» одержал третью победу в четырех стартовых матчах нового сезона. 31 октября 2026 года подопечные Владимира Алекно на паркете Академии волейбола Платонова приняли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Напряженная встреча потребовала сыграть все пять сетов и завершилась волевой победой хозяев на тай-брейке — 3:2 (23:25, 25:20, 22:25, 25:19, 15:10). Об этом сообщает интернет-издание Фонтанка.ру .

Матч выдался упорным: волейболисты из Нового Уренгоя дважды выходили вперед по сетам. Первая партия ушла гостям в плотной концовке (23:25), однако «Зенит» ответил уверенной игрой во втором отрезке (25:20). Забрав третий сет (22:25), «Факел» поставил петербуржцев перед необходимостью отыгрываться без права на ошибку. Команда Алекно справилась с давлением, четко забрала четвертую партию (25:19) и дожала соперника на решающем тай-брейке (15:10).

Главным героем встречи стал диагональный петербургского клуба Владислав Бабкевич, набравший 25 очков. Вклад в триумф хозяев также внесли Виталий Дикарев (13 очков), Марлон Янт (12 очков) и Станислав Динейкин (12 очков). В составе «Факела Ямал» наиболее результативную игру продемонстрировал Павел Юринский, записавший на свой счет 23 очка.

Ключевым статистическим фактором победы «Зенита» стало преимущество на подаче: петербуржцы исполнили 11 эйсов против 5 у соперника. При этом показатель эффективности атаки у обеих команд оказался идентичным и составил 47%, что подчеркивает высокий уровень борьбы на протягом всей игры.