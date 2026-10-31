Авторынок 2026: Стартовали продажи гибрида Avatr 07 и кроссовера UMO 8
Autonews: стартовали продажи гибрида Avatr 07 и кроссовера UMO 8
В еженедельном дайджесте авторынка эксперты подвели итоги ключевых премьер и регуляторных инициатив. В России официально стартовали или были анонсированы сразу семь новых автомобильных моделей — от гибридного кроссовера Avatr 07 и крупного SUV UMO 8 до внедорожника-кабриолета 212 T10 и первенца новой марки Votour V5. Параллельно МВД России выступило с предложением кратно увеличить штрафные санкции за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Об этом сообщает автомобильное издание Autonews.ru.
Рынок РФ пополняется масштабной линейкой высокотехнологичных новинок. Бренд Avatr вывел гибридный премиальный кроссовер 07 по цене от 6,6 млн рублей, а гибрид UMO 8 поступил в 67 дилерских центров в 38 городах страны. Отечественная Volga представила обновленный кроссовер K40 с российскими цифровыми сервисами спустя всего 4 месяца после дебюта дореформенной версии, а Changan наметил премьеру Uni-Z (147 л. с.) на 5 ноября 2026 года. Кроме того, холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo запустили новый бренд Votour (первой моделью станет V5), марка 212 готовит 3-дверный внедорожник-кабриолет T10 со съемной крышей, а Haval выпустил топовую версию кроссовера H7 под названием «Космо».
В сфере государственного регулирования и производства МВД предложило ужесточить ответственность за езду без прав: штраф за первое нарушение планируется поднять с 5–15 тыс. до 15–30 тыс. рублей, а за повторное — до 30–50 тыс. рублей. На фоне этого первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил возобновление программы льготного автокредитования с декабря 2026 года за счет лимитов 2027 года, а компания Evolute сместила запуск гибридного i-Sky на конвейер не ранее 2027 года.
Мировая повестка отметилась громкими спортивными и технологическими релизами. Aston Martin представил 1000-сильный суперкар Valhalla Spider, разгоняющийся до 350 км/ч с установленной крышей, а в Китае дебютировал Wey 07 (Lanshan) второго поколения с мощностью 687 л. с. В то же время латиноамериканский Chery Tiggo 2 получил 0 звезд в краш-тесте Latin NCAP, а финансовые отчеты за III квартал 2026 года зафиксировали рост операционного убытка Volkswagen до €5,9 млрд при сокращении чистого убытка Stellantis почти в 10 раз — до €453 млн.