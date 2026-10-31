Авторынок 2026: Стартовали продажи гибрида Avatr 07 и кроссовера UMO 8

В еженедельном дайджесте авторынка эксперты подвели итоги ключевых премьер и регуляторных инициатив. В России официально стартовали или были анонсированы сразу семь новых автомобильных моделей — от гибридного кроссовера Avatr 07 и крупного SUV UMO 8 до внедорожника-кабриолета 212 T10 и первенца новой марки Votour V5. Параллельно МВД России выступило с предложением кратно увеличить штрафные санкции за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Об этом сообщает автомобильное издание Autonews.ru .

Рынок РФ пополняется масштабной линейкой высокотехнологичных новинок. Бренд Avatr вывел гибридный премиальный кроссовер 07 по цене от 6,6 млн рублей, а гибрид UMO 8 поступил в 67 дилерских центров в 38 городах страны. Отечественная Volga представила обновленный кроссовер K40 с российскими цифровыми сервисами спустя всего 4 месяца после дебюта дореформенной версии, а Changan наметил премьеру Uni-Z (147 л. с.) на 5 ноября 2026 года. Кроме того, холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo запустили новый бренд Votour (первой моделью станет V5), марка 212 готовит 3-дверный внедорожник-кабриолет T10 со съемной крышей, а Haval выпустил топовую версию кроссовера H7 под названием «Космо».

В сфере государственного регулирования и производства МВД предложило ужесточить ответственность за езду без прав: штраф за первое нарушение планируется поднять с 5–15 тыс. до 15–30 тыс. рублей, а за повторное — до 30–50 тыс. рублей. На фоне этого первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил возобновление программы льготного автокредитования с декабря 2026 года за счет лимитов 2027 года, а компания Evolute сместила запуск гибридного i-Sky на конвейер не ранее 2027 года.

Мировая повестка отметилась громкими спортивными и технологическими релизами. Aston Martin представил 1000-сильный суперкар Valhalla Spider, разгоняющийся до 350 км/ч с установленной крышей, а в Китае дебютировал Wey 07 (Lanshan) второго поколения с мощностью 687 л. с. В то же время латиноамериканский Chery Tiggo 2 получил 0 звезд в краш-тесте Latin NCAP, а финансовые отчеты за III квартал 2026 года зафиксировали рост операционного убытка Volkswagen до €5,9 млрд при сокращении чистого убытка Stellantis почти в 10 раз — до €453 млн.