В Госдуме предложили отдать просроченные продукты медведю и приютам

В Госдуме предложили отдать просроченные продукты медведю и приютам

Общество

Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым предложили гуманный способ решения проблемы массового выхода диких медведей к населенным пунктам. Парламентарии направили официальное обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву с инициативой передавать пищевые продукты с истекшим сроком годности, изъятый рыбный конфискат и санкционную сельхозпродукцию в лесничества и приюты для животных вместо их полного уничтожения. Об этом сообщает интернет-издание Газета.Ru.

В настоящее время законодательство РФ предписывает обязательное утилизирование и уничтожение конфискованных и просроченных партий продовольствия. Однако, как подчеркивают авторы инициативы, значительная часть такой продукции остается абсолютно безопасной и пригодной для рациона диких хищников, а также собак и кошек в бездомных приютах. В КПРФ добавили, что с аналогичным предложением ранее выступали и депутаты Законодательного собрания Камчатского края.

Комментируя инициативу, сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что медведи вынуждены приближаться к людям исключительно из-за острой нехватки естественной кормовой базы в лесах перед залеганием в зимнюю спячку. Многие зафиксированные на видео особи выглядят сильно истощенными, а передача пищевого конфиската в места их обитания поможет звереть накопить жировой запас без создания угроз для населения.

Кроме того, передача некондиционной продовольственной продукции в приюты для животных позволит существенно снизить постоянный дефицит кормов, с которым сталкиваются волонтеры и благотворительные организации. Реализация меры одновременно сократит объем уничтожаемой продукции и создаст систему эффективного использования пищевых остатков.

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