Польша: Туск заявил о блокировке попыток урегулировать кризис

Туск: в кризисе вокруг КС Польши компромисса не будет

Политика

Премьер‑министр Польши Дональд Туск в вечернем обращении к нации заявил, что в кризисе вокруг Конституционного суда не может быть компромисса. Он особо подчеркнул, что законно избранные члены суда подверглись нападению, а полиция при этом защищала здание суда от нападавших, сообщает РИА Новости.

По словам Туска, правящее большинство предлагало оппозиции, а также обоим президентам — Каролю Навроцкому и Анджею Дуде — разные варианты для мирного урегулирования и восстановления верховенства права: в частности, ряд постановлений и законов. Однако, как утверждает премьер, все инициативы оказались заблокированы президентами и оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS).

Кризис вокруг Конституционного суда обострился после попыток нынешних властей отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице‑председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности, чтобы привлечь к уголовной ответственности по обвинению в препятствовании правосудию.

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