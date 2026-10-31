Внезапная магнитная буря: ученые зафиксировали всплеск активности

ИКИ РАН: на Земле началась неожиданная магнитная буря

Здоровье

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о неожиданном начале планетарной магнитной бури уровня G2, говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Изначально прогнозы были менее тревожными: Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце, но ожидалось, что возмущение геомагнитного поля не достигнет уровня бури. Однако ситуация резко изменилась — менее чем за час геомагнитные возмущения усилились до параметров магнитной бури.

Из‑за этого над Россией появились полярные сияния максимального уровня. По данным ученых, влияние корональной дыры на космическую погоду сохранится еще двое‑трое суток.

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