В ВОЗ оценили угрозу тяжелого течения болезни от нового штамма PJ.2.1

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России заявили об увеличении риска широкого распространения нового генотипа коронавируса SARS-CoV-2, получившего обозначение PJ.2.1. Впервые данный вариант был идентифицирован в мае 2026 года в Канаде, однако за прошедшие месяцы он прошел географическую экспансию и был зарегистрирован в странах Северной Америки, Европы и Азии. Эксперты отмечают, чтовысокая интенсивность трансграничных поездок существенно повышает вероятность проникновения штамма в новые регионы. Об этом сообщает агентство РИА Новости .

Вариант PJ.2.1 является эволюционным потомок линии «Омикрон». Мутационные изменения в структуре S-белка позволяют вирусу более эффективно связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что потенциально обеспечивает ему повышенную контагиозность по сравнению с ранее циркулировавшими штаммами. Аналитики профильных эпидемиологических служб следят за динамикой его передачи в популяции.

Вместе с тем в ВОЗ подчеркивают отсутствие рецензированных клинических сведений о том, что инфекция, вызванная штаммом PJ.2.1, провоцирует более тяжелое течение заболевания или приводит к росту госпитализаций. Клинические проявления в основном соответствуют стандартной симптоматике респираторных вирусов: повышение температуры тела, кашель, боль в горле, слабость и ринорея.

На текущий момент в РФ официальные случаи заражения штаммом PJ.2.1 не зафиксированы, хотя Роспотребнадзор ведет непрерывный генетический мониторинг поступающих проб. Эпидемиологи продолжают оценивать эффект имеющихся вакцин и уровень сформированного популяционного иммунитета к новым сублиниям «Омикрона».