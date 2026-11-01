Визовый режим для россиян в Черногории: что нужно знать

С 1 ноября для россиян вступил в силу визовый режим при въезде в Черногорию. Стоимость оформления визы — €35 для взрослого и €17,5 для детей до 14 лет. Ранее прекратило действие двустороннее Соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года, сообщает ТАСС .

Оформить визу можно в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт‑Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге либо в посольстве Черногории в Москве. При этом заявителю нужно лично посетить центр или диппредставительство.

Для подачи заявки потребуются:

паспорт, срок действия которого минимум на три месяца превышает длительность визы;

одна цветная фотография 35×45 мм;

документы, подтверждающие цель поездки;

доказательства наличия средств на проживание;

медицинская страховка;

подтверждение бронирования жилья в Черногории.

Минимальный срок рассмотрения заявки — две‑три недели.

По словам посла РФ в Черногории Александра Лукашика, введение визового режима отражает курс черногорского руководства на сокращение связей с Россией. Представители туристического и гостиничного бизнеса, а также владельцы недвижимости и туроператоры опасаются резкого падения доходов из‑за ожидаемого сокращения потока российских туристов.