Визовый режим для россиян в Черногории: что нужно знать
Посол РФ Лукашик: черногорское руководство сокращает связи с Россией
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
С 1 ноября для россиян вступил в силу визовый режим при въезде в Черногорию. Стоимость оформления визы — €35 для взрослого и €17,5 для детей до 14 лет. Ранее прекратило действие двустороннее Соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года, сообщает ТАСС.
Оформить визу можно в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт‑Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге либо в посольстве Черногории в Москве. При этом заявителю нужно лично посетить центр или диппредставительство.
Для подачи заявки потребуются:
- паспорт, срок действия которого минимум на три месяца превышает длительность визы;
- одна цветная фотография 35×45 мм;
- документы, подтверждающие цель поездки;
- доказательства наличия средств на проживание;
- медицинская страховка;
- подтверждение бронирования жилья в Черногории.
- Минимальный срок рассмотрения заявки — две‑три недели.
По словам посла РФ в Черногории Александра Лукашика, введение визового режима отражает курс черногорского руководства на сокращение связей с Россией. Представители туристического и гостиничного бизнеса, а также владельцы недвижимости и туроператоры опасаются резкого падения доходов из‑за ожидаемого сокращения потока российских туристов.