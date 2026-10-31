Гуманитарная миссия в Алешках: первый шаг к системной поддержке

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом намерены добиваться того, чтобы мирные жители, живущие рядом с линией боевого соприкосновения, получали помощь на регулярной основе, сообщает ТАСС .

Первым шагом в этой работе стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области. По словам Лантратовой, все договоренности между сторонами были выполнены: жителям доставили продукты, медикаменты, средства гигиены и топливо, а раздачу помощи продолжили и после отъезда основной колонны.

Омбудсмен также сообщила, что все желающие эвакуироваться — и в Россию, и на Украину — благополучно добрались до места назначения, в том числе маломобильные граждане и владельцы домашних питомцев: для них организовали отдельную перевозку. Безопасность маршрутов обеспечили военные и саперы — Лантратова отдельно поблагодарила их, а также главу Республики Крым Сергея Аксенова и первую леди США Меланию Трамп за содействие и координацию миссии.