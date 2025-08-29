Дмитрий Миляев отмечает юбилей: за что жители Тульской области могут быть благодарны губернатору
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
В пятницу, 29 августа, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отмечает юбилей, сообщило издание «ТУЛАСМИ». Редакция проанализировала решения политика, которые положительно влияют на развитие региона.
По информации издания, на выборах Дмитрия Миляева жители региона поддержали практически единогласно. С тех пор прошло более года. После победы на выборах губернатор рассказал, что Тульская область — его малая родина, к которой политик относится с любовью. Спикер заверил, что будет прикладывать усилия для развития области.
«Дмитрий Миляев успешно воплощает все задуманное. Повышенное внимание главы региона к проблемам небольших населенных пунктов стало приоритетом его политики», — сообщило издание «ТУЛАСМИ».
По информации издания, в регионе внедряют ряд социальных проектов. Программа «Наш район» ориентирована на развитие сельских территорий и малых городов. В регионе оказывают внимание участникам спецоперации и их семьям. В частности, действуют более 70 мер поддержки бойцов и их родных.
По данным издания, в регионе также активно развивают спортивную деятельность. Ряд программ учитывают потребности людей с ограничениями по здоровью. Губернатор открыт к диалогу с населением. Он ведет соцсети, где размещает актуальные для жителей региона посты. С 1 сентября Дмитрий Миляев запустит новый канал, ориентированный на молодое поколение и их проблемы.
Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев встретился с участниками IX Всероссийского форума волонтеров-медиков.