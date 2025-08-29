Дмитрий Миляев отмечает юбилей: за что жители Тульской области могут быть благодарны губернатору

По информации издания, на выборах Дмитрия Миляева жители региона поддержали практически единогласно. С тех пор прошло более года. После победы на выборах губернатор рассказал, что Тульская область — его малая родина, к которой политик относится с любовью. Спикер заверил, что будет прикладывать усилия для развития области.

«Дмитрий Миляев успешно воплощает все задуманное. Повышенное внимание главы региона к проблемам небольших населенных пунктов стало приоритетом его политики», — сообщило издание «ТУЛАСМИ».

По информации издания, в регионе внедряют ряд социальных проектов. Программа «Наш район» ориентирована на развитие сельских территорий и малых городов. В регионе оказывают внимание участникам спецоперации и их семьям. В частности, действуют более 70 мер поддержки бойцов и их родных.

По данным издания, в регионе также активно развивают спортивную деятельность. Ряд программ учитывают потребности людей с ограничениями по здоровью. Губернатор открыт к диалогу с населением. Он ведет соцсети, где размещает актуальные для жителей региона посты. С 1 сентября Дмитрий Миляев запустит новый канал, ориентированный на молодое поколение и их проблемы.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев встретился с участниками IX Всероссийского форума волонтеров-медиков.