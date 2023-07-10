Дмитрий Песков: Путин встречался с Пригожиным после мятежа

Секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами рассказал, что 29 июня президент России Владимир Путин и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провели встречу. На мероприятии также присутствовали командиры частного военного вооруженного формирования, сообщает РБК .

Дмитрий Песков рассказал, что на встрече в Кремле 29 июня присутствовало 35 человек. Переговоры длились три часа. Секретарь главы не владеет информацией, о чем конкретно разговаривали командиры ЧВК «Вагнер» и президент РФ.

«Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», - заявил Дмитрий Песков

Известно лишь то, что Владимир Путин рассказал командирам, какие вакансии может предложить государство для их дальнейшего трудоустройства. Также президент выслушал мнение представителей ЧВК «Вагнер», что стало поводом для мятежа 24 июня.