Прыжки через костер и сбор трав: Онищенко оценил безопасность обрядов на Ивана Купалы

В ночь с 6 на 7 июля отмечается Иван Купала — праздник с дохристианскими корнями, связанный с летним солнцестоянием. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии для Life.ru оценил возможные риски для здоровья, связанные с традиционными обрядами, и пришел к выводу, что обычаи, проверенные тысячелетиями, не представляют угрозы.

Праздник Ивана Купала, который восточные славяне отмечают в ночь на 7 июля, имеет глубокие исторические корни. Онищенко напомнил, что дата берет начало в языческие времена, но позже в православной традиции была переосмыслена как Рождество Иоанна Предтечи. По словам эксперта, само название праздника связано с крещением: «креститель» и «купатель» близки по смыслу, ведь именно в купель погружается человек при обряде.

Онищенко подчеркнул, что традиции этого дня — сбор трав, варка отваров, прыжки через костер — существуют не одно тысячелетие и не несут опасности, особенно в сельской местности, где они передаются из поколения в поколение. В городах, по его замечанию, масштабных костров не разводят, а в деревнях обычаи отработаны до мелочей.

Эпидемиолог отметил, что нигде не упоминается о случаях отравлений или травм, связанных с этим праздником. Готовят обрядовую еду — ячменную кашу, вареники, сыры, хотя для православных пост завершится только 11 июля.

Также Онищенко обратил внимание на то, что у белорусов древние элементы праздника сохранились особенно хорошо: там поют, пляшут и сжигают старые вещи как символ обновления. Впрочем, соединение языческих и христианских традиций иногда делает гуляния более буйными, но и в этом, по мнению академика, есть свой смысл — издревле считалось, что в купальскую ночь просыпается нечисть, и обычаи служат защитой от нее.

Ранее сообщалось о традициях и запретах народного праздника Ивана Купала.