Иллюзия защиты: почему единственное жилье в ипотеке могут забрать

Банкротство физических лиц перестало быть табуированной темой и превратилось в финансовый инструмент, особенно для тех, кто одновременно платит ипотеку и потребительские кредиты. Однако распространенная иллюзия о том, что единственное жилье нельзя забрать, в случае с ипотекой не работает. Юрист, руководитель судебно-арбитражной практики Дмитрий Гонаго в комментарии RuNews24.ru объяснил, при каких условиях залоговую квартиру можно сохранить, а когда спасти ее не получится.

Когда доходы падают, а ипотечный платеж съедает половину бюджета, многие пытаются закрывать просрочки новыми займами, игнорируя звонки банка. Как отмечает Дмитрий Гонаго, к моменту обращения в суд залоговый кредитор уже не ищет компромиссов — речь идет о взыскании и продаже квартиры. Поэтому главное правило, по словам эксперта, — не тянуть до стадии исков. Вопреки расхожему мнению, ипотечное жилье не подпадает под автоматическую защиту единственного жилья, так как находится в залоге у банка.

Сохранить ипотечную квартиру при банкротстве реально при сочетании трех условий: жилье действительно единственное, до проблем ипотека обслуживалась более-менее добросовестно, и есть подтвержденный источник будущих платежей. В качестве примера Гонаго привел историю семьи, которая после потери работы одним из супругов и ухода второго в декрет оказалась на грани. Помогло решение не убегать от банка, а выйти с предложением реструктуризации и оформить банкротство. В результате удалось утвердить мировое соглашение, вывести квартиру из конкурсной массы и списать необеспеченные долги.

Если же у должника есть другая недвижимость или просрочка длится годами, спасти квартиру вряд ли получится. Однако банкротство, по словам юриста, хотя бы остановит лавину исков и позволит выйти из тупика без статуса вечного должника. Ключевой инструмент сегодня — мировое соглашение с банком, в котором фиксируются новый график платежей, участие третьих лиц и возможная реструктуризация.