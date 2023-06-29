Дмитрий Песков рассказал о деталях переговоров посланника папы Римского и представителя РФ
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Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам детали встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова и посланника папы Римского кардинала Маттео Дзуппи, которая состоялась в среду, 28 июня. Об этом пишет издание «Ведомости».
Дмитрий Песков сказал, что конкретные договоренности между сторонами достигнуты не были. Целью встречи было в первую очередь обсуждение ряда гуманитарных вопросов и возможных способов выхода из украинского кризиса.
Также Дмитрий Песков отметил, что в случае возникновения необходимости российская сторона всегда готова к диалогу с Ватиканом.
Рабочий визит посланника папы Римского начался 27 июня и продлится до 29 июня. В Ватикане отметили, что заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского конфликта мирным путем.