Дмитрий Песков рассказал о деталях переговоров посланника папы Римского и представителя РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам детали встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова и посланника папы Римского кардинала Маттео Дзуппи, которая состоялась в среду, 28 июня. Об этом пишет издание « Ведомости ».

Дмитрий Песков сказал, что конкретные договоренности между сторонами достигнуты не были. Целью встречи было в первую очередь обсуждение ряда гуманитарных вопросов и возможных способов выхода из украинского кризиса.

Также Дмитрий Песков отметил, что в случае возникновения необходимости российская сторона всегда готова к диалогу с Ватиканом.

Рабочий визит посланника папы Римского начался 27 июня и продлится до 29 июня. В Ватикане отметили, что заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского конфликта мирным путем.