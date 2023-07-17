Дмитрий Песков рассказал о стратегии России в отношении Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о развитии отношений между Россией и Западом, пишет агентство « РИА Новости ». О полном разрыве дипломатических отношений не может быть и речи.

«Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога», - отметил Дмитрий Песков

Журналист обратился к Дмитрию Пескову с вопросом, как атака на Крымский мост и постоянная передача Украине различной техники и боеприпасов отразится на отношениях между Россией, США и Великобританией. Возможно, стоит прекратить дипломатические отношения, предположил корреспондент.

Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время в условиях активной поддержки Киева и препятствованию мирному урегулированию конфликту на Украине Россия не намерена развивать отношения с Пентагоном и Лондоном. Но иногда возникают вопросы международной важности, которые необходимо обсуждать, поэтому Россия остается открытой к диалогу в критических ситуациях. Всегда должны быть сохранены каналы связи.