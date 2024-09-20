Днем в центре Нижнего Тагила заметили ястреба-тетеревятника

Днем 20 сентября во дворе одного из жилых дворов жители Нижнего Тагила заметили птицу, которой не свойственно находиться в центре оживленного города, сообщил tagilcity.ru.

Ястреб-тетеревятник охотился на воробьев на территории одного из дворов. Хищная птица чувствовала себя максимально спокойно. Горожане сделали фото. Птица высматривала своих жертв среди деревянных досок. Тагильчане признались, что ранее ни разу не встречались с птицей. Учитывая, что она хищная, удивительно, что она появилась в городе в дневное время суток.

Ястреб-тетеревятник относится к роду ястребов. Широко распространен на части европейского континента, а также в Азии и Северной Америке.

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