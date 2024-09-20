Жительница Владивостока рассказала о странном поведении белочки

Жительница Владивостока отметила, что раньше звери были более нелюдимыми. Иногда их можно было заметить в местном парке. Зверьки перепрыгивали с ветку на ветку и старались не попадаться в поле зрения прохожих. Однако в последнее время белки все чаще идут на контакт. Так, женщина стала свидетельницей, как белка на протяжении нескольких дней выбегала на проезжую часть и останавливалась посреди дороги. Животное не обращало никакого внимания на проезжающие мимо автомобили.

«Надеюсь, ее никто не задавил в итоге, но я впервые видела такое поведение. Обычно они убегают», — поделилась жительница краевой столицы.

Восток-Медиа опубликовало видео, на котором запечатлен момент игры белки. Зверек спрыгивает с дерева, позволяя достаточно близко подойти к нему и снять видео. Затем белка быстро перескакивает на другое дерево. Приморцы рады тесному общению с животными.

Ранее подмосковные ветеринары рассказали, чем можно заразиться при укусе белки. Специалисты призвали не кормить животных с рук.