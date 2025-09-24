Дни шорской и телеутской письменности станут официальными праздниками в регионе РФ

Депутаты Кузбасса на 26-м заседании регионального парламента предложили установить в области два новых праздника — День шорской письменности и День телеутской письменности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, предложенные праздники будут официально отмечать исключительно в Кузбассе. Они посвящены культурному наследию коренных народов региона. День шорской письменности предложено отмечать 24 декабря. Именно в этот день в 1887 году просветитель Иван Штыгашев создал первый в истории шорский букварь. Фундаментальный труд открыл для шорского народа возможность систематического изучения грамоты на родном языке.

По данным издания, празднование Дня телеутской письменности назначено на 24 марта в честь события 1841 года — утверждения первой грамматики телеутского языка, разработанной на основе кириллической письменности. Эта работа заложила основу для фиксации и развития телеутского языка.

По мнению экспертов, учреждение новых памятных дат подчеркивает важность сохранения уникальных культурных традиций шорцев и телеутов для многонационального Кузбасса. Основной целью инициативы является защита и передача будущим поколениям богатого языкового наследия этих народов, способствующая укреплению их национальной идентичности.

