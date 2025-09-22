В России могут начать предоставлять оплачиваемый выходной в день рождения

Инициатива ввести для работающих россиян дополнительный оплачиваемый выходной в день рождения поступила от председателя МОО «Отцы рядом» юриста Ивана Курбакова. По его мнению, эта мера способна не только подарить человеку личный праздник, но и укрепить семейные узы, которые часто страдают из-за постоянной занятости. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть предложения, Курбаков пояснил, что речь идет о законодательном закреплении одного дня отдыха с сохранением средней заработной платы для всех работников, оформленных по трудовому договору. Соответствующее обращение уже направлено в профильный комитет Госдумы. Идея заключается в том, чтобы дать людям возможность провести свой главный личный праздник не за рабочим местом, а в кругу близких, уделив время детям, которые особенно страдают от нехватки родительского внимания в будни.

Последствия такого шага могут быть значительно глубже, чем просто приятный бонус. Курбаков апеллирует к данным ВОЗ, согласно которым депрессия и тревожные расстройства стали одной из ведущих причин потери трудоспособности в мире. Всего один дополнительный день, посвященный себе и семье, способен существенно снизить уровень стресса, улучшить психологическое состояние сотрудников и, как следствие, повысить их продуктивность и лояльность компании.

По его словам, предлагаемая мера выглядит как социально-экономический компромисс. Она не потребует серьезных финансовых вложений от работодателей, но при этом может внести вклад в улучшение микроклимата в коллективах и укрепление семейных ценностей. Для сохранения эффективности производственных процессов предусмотрен гибкий механизм: если день рождения выпадает на выходной или отпуск, сотрудник сможет перенести свой дополнительный выходной на любой другой удобный день по согласованию с руководством.

