Советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин высказал предположение, что Украина нанесла удар по Крымскому мосту при помощи беспилотников-брандеров, которые произведены в НАТО, пишет агентство « РИА Новости ».

«Что произошло? Произошел удар… с помощью брандеров - это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет», - считает советник и.о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин

Ян Гагин уверен, что случившееся можно назвать террористическим актом. СБУ и ВМФ Украины взяли на себя ответственность, поэтому эту страну уже сложно назвать независимым государством, считает советник и.о. главы ДНР. Подобный террористический акт со стороны Украины уже далеко не первый.

Вероятнее всего во время удара Украина следила за развитием событий при помощи беспилотных летательных аппаратов. НАТО финансирует агрессию против мирного населения со стороны Украины, поэтому ответственность за террористический акт лежит не только на Киеве, но и всех его союзников.

Подобные акты в первую очередь направлены на мирное население. По всей линии боевого соприкосновения страдают люди. Россия должна победить в данном конфликте, чтобы жители всей страны находились в безопасности.