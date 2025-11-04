До 10 лет лишения свободы: 15 похитителей невест задержали в Казахстане после ужесточения закона

В Казахстане сотрудники полиции за похищение невест, совершенные в течение 1,5 месяца после вступления в силу нового закона, задержали 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на медиацентр МВД республики.

По информации издания, в Уголовный кодекс была введена отдельная статься, предполагающая наказание за принуждение к браку. С момента вступления закона в силу сотрудники правоохранительных органов возбудили семь уголовных дел. Правоохранители установили, что женщин пытались принудить к созданию семьи на территории четырех областей и города Шымкент.

По данным издания, граждан Казахстана призвали не игнорировать случаи, когда девушек похищают на улице. Важно сообщить об инциденте правоохранителям. Несколько подобных иницидентов уже выявлены при помощи камер видеонаблюдения. Записями поделились в медиацентре МВД республики.

По информации издания, новый закон вступил в силу 16 сентября. Женщин запрещено принуждать не только к официальному браку, но и к сожительству. Если мужчина освободит женщину добровольно, это не смягчит его положение. Похитителям может грозить до 10 лет лишения свободы. Тема привлекала внимание правительства долгое время. В 2024 году президент Казахстана заявил о недопустимости в современном мире оправдывать похищение женщин традициями.

