Дочь мошенника предоставила в ЗАГС поддельное заключение о смерти отца

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против москвички, инсценировавшей смерть отца-мошенника. Как сообщили в ГУ МВД по региону, 22-летняя девушка пошла на подлог, чтобы помочь родственнику избежать уголовной ответственности.

По версии следствия, обвиняемая предоставила в органы ЗАГС поддельное медицинское заключение о кончине своего отца на территории Украины. На основании этого документа она получила официальное свидетельство о смерти.

При этом ей было достоверно известно, что ее отец, обвиняемый в мошенничестве в Краснодаре, жив и здоров. Используя поддельное свидетельство, девушка направила следователям ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого.

Проверка, инициированная правоохранительными органами, помогла установить истину. Доказательством послужили записи из социальных сетей, на которых зафиксирован телефонный разговор между отцом и дочерью.

На видео, снятом в день свадьбы молодой женщины, «покойный» родитель лично поздравляет ее с торжеством. Было установлено, что они и после предполагаемой даты смерти регулярно общались.

Теперь самой москвичке грозит уголовная статья за лжесвидетельство. Суд уже назначил дату рассмотрения дела, максимальное наказание по которому достигает четырех лет лишения свободы.

