До старта отопительного сезона остается совсем немного времени, и сейчас лучший момент, чтобы проверить квартиру. В первую очередь стоит осмотреть батареи, трубы и окна — так получится избежать протечек и потерь тепла после подачи отопления. О том, что нужно сделать заранее, REGIONS рассказала эксперт по домоводству Елена Архипова.

Батареи лучше осмотреть до подачи тепла

Прежде всего эксперт советует внимательно изучить радиаторы и доступные участки труб. На них не должно быть свежих подтеков, следов ржавчины, влажных пятен или повреждений. Отдельно проверяются места соединений и краны.

По словам специалиста, не стоит самостоятельно разбирать радиатор или пытаться чинить элементы общей системы отопления. Если обнаружилась неисправность, безопаснее обратиться в управляющую организацию или вызвать специалиста. Также перед сезоном стоит убрать от батарей мебель и плотные декоративные элементы, которые мешают теплому воздуху распространяться по комнате.

«До включения отопления у владельца квартиры есть возможность спокойно осмотреть всю систему и заметить даже небольшую проблему. Если есть следы старой протечки, коррозия или подозрительное соединение, лучше разобраться с этим заранее, пока батарея холодная», — объяснила Архипова.

Проверьте окна и подготовьте электричество

Даже горячие батареи не спасут, если из квартиры постоянно уходит нагретый воздух. Поэтому до похолодания стоит проверить уплотнители на окнах и балконной двери, а также убедиться, что нигде не появляется сквозняк. Особое внимание следует уделить местам возле рам и откосов.

Архипова также посоветовала заранее проверить розетки и провода, если в квартире планируется использовать электрический обогреватель. Нельзя подключать несколько мощных приборов через один удлинитель. Если розетка нагревается, появляется запах горелого пластика или искрение, пользоваться ею до проверки электрики не следует.

«Очень часто люди начинают искать проблему в отоплении, хотя на самом деле квартира просто теряет тепло через окна. Если уплотнитель стал жестким или поврежденным, его лучше заменить до наступления холодов. А вот заклеивать современные окна без необходимости не стоит — сначала нужно понять, откуда именно идет продувание», — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону стартовали пробные топки на коммунальных объектах.