«Газель» с автопилотом прошла маршрут без промахов: итоги показательного заезда в Долгопрудном

«ГАЗель» с автопилотом, в создании которого участвовали специалисты МФТИ, достойно выдержала показательный заезд. Маршрут машина прошла своими силами и обошлась без промахов, сообщил REGIONS.

На межрегиональном конкурсе водительского мастерства от АО «Мострансавто» совместную разработку показали команды двух вузов — Московского физико-технического института и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Заезд организовали в кампусе МФТИ. Все время движения автомобиль работал в автономном режиме: водитель не вмешивался в управление постоянно. Задача системы состояла в том, чтобы самостоятельно считывать обстановку и принимать решения о нужных действиях на пути.

Мероприятие стало еще одним тестом технологий, на которые опираются создатели беспилотного транспорта. Как подчеркивают в МФТИ, машина интересна не только как выставочный экспонат — ее используют и в качестве исследовательской платформы для последующих опытов.

«Система локализации, которая установлена на борту беспилотного автомобиля, не требует сигналов спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС и использует оригинальные алгоритмы и программное обеспечение для обработки данных лидаров, которые одинаково хорошо работают и днем, и ночью», — рассказал Дмитрий Юдин, заведующий лабораторией интеллектуального транспорта Центра робототехники и беспилотных технологий МФТИ, руководитель команды разработчиков со стороны Физтеха.

В итоге автопилот продемонстрировал довольно высокий уровень водительского мастерства. Генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров, лично посидевший за рулем, заметил, что «Газель» въехала в «гараж» даже проворнее, чем это получилось бы у человека.

Удачный заезд доказал: разработанная система умеет стабильно работать в реальных условиях испытательного маршрута. В дальнейшем специалисты смогут применять автомобиль для новых проверок и улучшения технологий автономного вождения.

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