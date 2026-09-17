К 8 годам колонии приговорили мигранта, который до смерти избил свою жену, в Пушкинском округе
В Пушкино вынесли приговор иностранцу, забившему насмерть свою супругу
Фото: [Медиасток.рф]
В Пушкино вынесли приговор уроженцу Средней Азии, который избил до смерти свою супругу. Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима, сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, преступление было совершено в марте 2026 года в квартире в Софрино. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою жену.
Злоумышленник нанес женщине более 36 ударов руками и ногами в жизненно важные органы. От полученных травм, в том числе разрыва печени, потерпевшая скончалась на месте.