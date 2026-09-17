Света, Оксана и Алексей из мешковины: в садовом центре Егорьевска «завелись» необычные черви

В садовом центре Егорьевска готовятся к празднику урожая, который пройдет в субботу, 19 сентября. В преддверии выходного дня здесь поселились необычные герои: «консультанты» решили нарядиться в «костюмы» плодожорки. REGIONS выяснил , к чему такая самоирония.

Мероприятие в Егорьевске проводят уже второй год кряду, и организаторы рассчитывают, что постепенно оно превратится в добрую традицию. Центральным событием станет дегустация порядка 30 сортов яблок. Однако есть и неожиданный нюанс: на днях перед праздником в центре появились черви. Не дождевые, а именно плодожорки — те самые, что неразрывно связаны с яблоками. Консультанты решили обыграть это с юмором и воплотили себя в образах таких существ.

Двух одинаковых червячков приобрели в готовом виде — это игрушки, получившие имена «Света» и «Оксана». Третьего «сотрудника» назвали «Алексеем», но изготовили его вручную: мешковину обернули вокруг поролона, внутрь вставили проволоку для придания формы, а лицом послужила забавная маска для сна.

«Как по мне, самоирония — это не только смешно, но и показатель внутренней уверенности и силы», — отмечает представить садового центра Аллан Никитенко.

По словам представителя центра, главная задача креатива — подарить людям ощущение праздника. Исследования последних лет фиксируют заметный рост тревожности среди населения.

Фото: [ Личный архив Аллана Никитенко ]

«И мы хотели бы внести свою лепту, чтобы как-то разрядить обстановку», — констатирует Никитенко.

Праздник урожая дает возможность не только попробовать лучшие сорта яблок, но и просто приятно провести время, пообщаться, послушать музыку и ощутить атмосферу тепла и заботы.

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