Смартфоны, планшеты и компьютеры прочно вошли в детскую повседневность. Порой экран незаметно вытесняет уроки, прогулки, спорт, живое общение и даже сон. Столкнувшись с подобной ситуацией, родители нередко идут по самому простому пути — отбирают устройство и вводят строгий запрет. Но подобная тактика способна привести к противоположному результату. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, прежде всего родителям стоит не просто сокращать время у экрана, а понять, зачем именно ребенку нужен гаджет. Это может быть развлечением, способом общаться с друзьями, уходом от скуки или возможностью получить эмоции и признание.

«Конечно же, важно договариваться с ребенком. Если родители будут жестко запрещать гаджеты, потребность в них может стать еще выше. Все запрещенное становится для ребенка еще интереснее и ценнее», — объяснила Наумова.

Поэтому вместо тотального запрета психолог посоветовала наполнить жизнь ребенка другими занятиями, которые будут приносить ему удовольствие и ощущение успеха. Это могут быть спорт, кружки, творчество, прогулки, общение со сверстниками.

«У ребенка должна быть насыщенная, интересная жизнь — увлечения, кружки, секции, общение с друзьями, тренерами, единомышленниками. Там, где он чувствует свою ценность, получает радость, удовольствие и видит свои достижения», — сказала специалист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

При этом подход стоит выбирать с учетом возраста. Маленьким детям нужны четкие и понятные правила — например, заранее определить время для мультфильмов или игр, не использовать гаджеты за столом и перед сном. Важно, чтобы эти правила соблюдали и взрослые.

С младшими школьниками уже можно обсуждать ограничения вместе, считает эксперт. Ребенку важно объяснить, почему меняется режим, и предложить альтернативу — прогулку, игру, спорт или совместное занятие. С подростками ситуация сложнее. Если кружки и прежние увлечения перестали интересовать ребенка, а телефон стал практически единственным источником удовольствия, психолог рекомендовала искать причину, а не просто увеличивать количество запретов.

«Если подросток уже отказывается от кружков и секций, ничего не хочет и хочет только гаджет, я бы рекомендовала обратиться за помощью к психологу. Важно помочь ему понять, какая потребность за этим стоит, и расширить представление о себе», — отметила Наумова.

По ее словам, чрезмерное увлечение гаджетами иногда связано с проблемами, которые происходят далеко за пределами экрана. Это могут быть высокие требования со стороны родителей, конфликты в семье, тревога или ощущение, что дома ребенку не хватает поддержки.

«Нужно понять, что конкретно происходит именно с этим ребенком. Иногда для этого действительно нужна помощь психолога. Тогда меняться приходится не только ребенку, но и всей семье», — сказала специалист.

При этом родителям важно обращать внимание не только на количество экранного времени. Тревожными признаками могут быть постоянные конфликты из-за гаджетов, потеря интереса к другим занятиям, проблемы со сном, учебой, физической активностью или общением.

«Очень важно не запрещать, а действовать осторожно, спокойно и с уважением к ребенку, чтобы не потерять доверие. В семье должны быть надежные отношения, чтобы ребенку было комфортно дома. Нужно замечать, какая потребность стоит за увлечением гаджетом, и пытаться удовлетворить ее другими способами. Тогда у ребенка постепенно появится выбор, а не только один способ получить удовольствие или уйти от переживаний», — подытожила психолог.

Ранее психолог Чепель объяснила, почему дети тяжело входят в учебный год.