В Подмосковье в 2026 году проведут благоустройство 65 территорий

В Подмосковье в 2026 году проведут благоустройство на 65 территориях. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня благоустройства Подмосковья.

«В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 12 парков, 11 лесопарков, 14 скверов, 13 пешеходных зон и площадей, 9 набережных, 6 функциональных зон. Финансирование предусмотрено как региональным, так и местными бюджетами», – рассказал он.

Брынцалов отметил, что с начала года открыли 18 благоустроенных объектов. В их числе — сквер на улице Октября в Реутове и Вишняковский лесопарк в Балашихе.

В 2027 году в регионе планируется благоустроить 56 объектов, в том числе 11 парков, 11 лесопарков, 19 пешеходных зон и площадей, 2 набережные.

Благоустройство территорий проводится в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах в регионе.