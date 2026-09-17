Врачи Красногорска спасли женщину, которая проглотила фрагмент зубного протеза

Врачи Красногорской клинической больницы спасли женщину, которая случайно проглотила фрагмент зубного протеза. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница с жалобами на резкую боль в области груди и затрудненное глотание. Она рассказала, что во время завтрака случайно проглотила фрагмент пластикового зубного протеза.

В ходе обследования врачи установили, что инородное тело находится в верхней трети пищевода. С помощью эндоскопа они оперативно извлекли фрагмент. На это ушло около 5 минут.

После процедуры женщина некоторое время находилась под наблюдением хирургов, после чего ее выписали.

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