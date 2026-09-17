Украина сменила тактику
Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ начали бить по подстанциям в России
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинские силы перешли от атак на нефтеперерабатывающие заводы к ударам по подстанциям, обеспечивающим электричеством крупные населенные пункты России. Целью он назвал рост недовольства населения перед выборами. Об этом сообщает «Газета.ru».
По словам Кнутова, удары по энергетическим объектам — это новый этап тактики ВСУ. Если раньше целью были НПЗ, то теперь — подстанции, от которых зависит электроснабжение городов. Эксперт считает, что таким образом противник пытается вызвать недовольство россиян накануне выборов. Для защиты таких объектов Кнутов предложил обкладывать их каменными блоками.
Ранее стало известно, что ВСУ признали критический дефицит ракет для F-16.