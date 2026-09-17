Жестких церковных правил относительно того, какие именно растения можно высаживать на могиле, в православной традиции нет. Однако при выборе важно учитывать размер растения и возможность регулярно ухаживать за участком. О том, какие цветы и деревья лучше выбрать для могилы родственника, REGIONS рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой.

Почему с деревьями стоит быть осторожнее

По словам священника, высаживать крупные деревья на могиле нежелательно прежде всего по практическим причинам. Со временем разросшееся растение может закрыть памятник, повредить благоустройство участка или корнями повлиять на соседние захоронения.

Священник добавил, что при выборе растения стоит учитывать и правила конкретного кладбища. Поэтому перед посадкой лучше уточнить требования его администрации.

«Если посадить на могиле близкого человека бамбук или дуб, есть риск, что через 10–15 лет можно просто не найти могилу. В православной традиции у нас нет практики сажать на могилах большие деревья. А вот кустарник вроде жасмина выглядит более уместно, потому что он не разрастается до таких размеров», — отметил Береговой.

Живые цветы предпочтительнее, но строгих запретов нет

С цветами ситуация проще: на могиле можно устроить небольшой цветник, высадить однолетние или многолетние растения либо просто принести живые срезанные цветы. При этом важно понимать, сможет ли семья регулярно ухаживать за клумбой.

По словам Берегового, в православной традиции предпочтение можно отдавать живым растениям как символу жизни. Однако строгого запрета на искусственные цветы нет: выбор остается за родственниками, их возможностями и местными традициями. В православных источниках также отмечается, что единых церковных правил оформления могил не существует, а цветы могут быть как живыми, так и искусственными.

«Мне нравится, когда могилу оформляют так, чтобы внутри бордюра можно было сделать клумбу. Но это имеет смысл, если родственники живут рядом и могут приходить, сажать цветы, поливать их и ухаживать за участком. Если такой возможности нет, клумба быстро зарастет и будет выглядеть неопрятно», — рассказал священник.

Ранее священник Русакевич рассказал, почему нельзя просто выбросить крест с могилы.