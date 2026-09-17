Видео, тормоза и аварийная ситуация: что устроили подростки у пешеходного перехода в Солнечногорске

По словам свидетелей, молодые люди дожидались, пока для автомобилей загорится зеленый сигнал светофора, после чего начинали руками имитировать натягивание веревки через проезжую часть. Увидев это, водители тормозили. Происходящее очевидцы сняли на видео.

«Они делают вид, что натягивают канат. Водители тормозят», — рассказал автор ролика.

Автоюрист Лев Воропаев отметил, что подобные действия могут создать аварийную ситуацию на дороге.

«Очевидцам в такой ситуации следует незамедлительно вызвать полицию, поскольку такие действия могут привести к ДТП. Этот инцидент можно расценить как умышленное создание помех движению, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафов. Если в произошедшем участвовали подростки, ответственность могут понести их родители. В случае ДТП будет назначена экспертиза. Если специалисты признают действия участников причиной аварии, на них может быть возложена гражданско-правовая ответственность», — пояснил Воропаев.

Пользователи соцсетей активно подключились к обсуждению ролика. По их мнению, подростки в Солнечногорске воспроизвели старый интернет-пранк под названием «Невидимая веревка». Такие видео несколько лет назад набирали огромную популярность и распространялись по сети с космической скоростью.

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