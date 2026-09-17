Благоустройство 11 лесопарков проведут в Подмосковье в 2026 году

В Московской области в 2026 году благоустроят 11 лесопарков. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня лесов Подмосковья.

По его словам, в этом году работы завершатся в лесопарках в Балашихе, Истре, Богородском, Одинцово, Щелково, Раменском, Дубне, Ленинском и Лыткарино. При этом два лесопарка уже открыли.

Также в регионе в этом году планируется высадить 3 млн сеянцев на площади 895 га. Помимо этого, на 5 тыс. на проведут вырубку сухостойных и больных деревьев. Работы выполнены уже на 69%.

«Особое внимание уделяется охране лесов от пожаров. В Московской области благодаря действующей четырехуровневой системе мониторинга количество лесных пожаров за прошедший летний период сократилось в три раза по сравнению с прошлым годом», — добавил Брынцалов.

Работа по сохранению лесов проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.