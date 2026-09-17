Имбирь оказался лекарством от боли: биолог раскрыла неожиданное свойство

Привычная специя, которую мы добавляем в чай и выпечку, может оказаться эффективным обезболивающим — биолог Ирина Лялина заявила, что имбирь при регулярном приеме способен снижать мышечную и менструальную боль. Об этом сообщает RT.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, чем обусловлен этот эффект. Имбирь содержит гингеролы, шогаолы и зингиберен, а также эфирные масла, витамины B и C, микроэлементы (калий, магний), антиоксиданты и клетчатку. Гингеролы уменьшают воспаление и оксидативный стресс, что полезно при артрите и хронических воспалительных состояниях.

Помимо обезболивающего действия, имбирь стимулирует выработку желчи и желудочных соков, уменьшает вздутие и способствует моторике желудочно-кишечного тракта. Специалист подчеркнула: эффект достигается при регулярном приеме в умеренных дозах.

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