«С днем рождения, папа!»: Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком

17 сентября народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову исполнилось бы 87 лет. В день рождения режиссера его дочь Юлия Меньшова почтила память отца в социальных сетях, пишет Super.

Юлия опубликовала семейную фотографию, на которой она запечатлена вместе с родителями — Владимиром Меньшовым и Верой Алентовой.

«С днем рождения, папа!» — написала Меньшова.

Напомним, Владимир Валентинович скончался 5 июля 2021 года в больнице. Незадолго до смерти Юлии удалось увидеться с отцом и поговорить с ним.

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года. Смерть матери стала тяжелой потерей для Юлии. Телеведущая неоднократно рассказывала о близких отношениях с ней и признавалась, что всегда восхищалась ею.

Ранее в день своего 57-летия Юлия Меньшова показала архивное фото с родителями. На снимке маленькая Юлия лежит на животе возле мамы и папы.

Ранее композитор Игорь Крутой трогательно обратился к дочери в день ее рождения.