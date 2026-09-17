Психолог Степанова предрекла расставание Товстика и Дибровой

Известный психолог и блогер Вероника Степанова считает, что идиллия 51-летнего Романа Товстика и 37-летней Полины Дибровой продлится недолго, пишет StarHit. По ее мнению, главная причина будущего расставания — разница в интимных предпочтениях пары.

Степанова утверждает, что за годы брака с Еленой Роман привык к свободе и разнообразию в сексуальной жизни, а Полина в этом вопросе более консервативна.

Психолог полагает, что сексуальное влечение Товстика к Дибровой продержится два-три года. Степанова предрекла, что со временем Товстик потеряет интерес к Дибровой и начнет искать женщин помоложе.

«Ей перевалит за 40, он утратит к ней интерес. А он еще молодой, интересующийся такой товарищ, у него будет еще 33 такие Полины», — сказала Вероника.

Напомним, Роман ушел от Елены, которая родила ему шестерых детей, к Полине Дибровой. Полина оставила мужа — телеведущего Дмитрия Диброва. Товстик и Диброва начала жить вместе в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик будет судиться с бывшей женой из-за публикаций.