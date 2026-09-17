В рамках акции «Вода России» с берегов водоемов Подмосковья собрали 1,5 тыс. кубометров мусора

В Подмосковье в рамках акции «Вода России» расчистили около 251 км берегов водоемов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Волонтеры провели 194 субботника и воскресника. В них приняли участие около 4,7 тыс. человек. С территорий было собрано и передано на утилизацию более 1,5 тыс. кубометров мусора.

Также в рамках проекта в Сергиевом Посаде начали расчищать реку Копнинку. К 2030 году в округе планируется расчистить семь водоемов.

Работы по приведению в порядок водоемов проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в регионе.