До восьми лет колонии могут назначить россиянину за защиту сестры

В телеграм-канале полиции Кузбасса указано, что медики диагностировали у 31-летнего пострадавшего черепно-мозговую травму. Медперсонал обратился в полицию. Мужчина рассказал, что телесные повреждения ему нанес знакомый.

По информации ведомства, правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого. Выяснилось, что пострадавший в негативной тональности говорил о сестре нападавшего. Мужчина сначала разбирались в конфликте словесно, но вскоре началась драка.

«Подозреваемый сделал потерпевшему замечание, что тот позволяет себе грубые высказывания в адрес его сестры. Словесная перепалка переросла в драку», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что подозреваемый умышленно причинил тяжелый вред здоровью обидчику его сестре. Материалы будут переданы в суд. Мужчине могут назначить до восьми лет лишения свободы. Установлено, что подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов в область головы.

