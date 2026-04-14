Доброе утро, Подмосковье: автомобилисты остановили движение ради утиного семейства

В Богородском городском округе обычная утренняя дорога на работу обернулась для местных автомобилистов неожиданной и трогательной историей. В районе железнодорожной станции Захарово водители добровольно перекрыли движение. Причина — не авария и не ремонтные работы, а желание пропустить через проезжую часть утку с выводком крошечных утят, сообщил REGIONS.

По данным издания, событие развернулось в утренние часы. Пернатая мама в сопровождении пушистых птенцов решила пересечь асфальтированную дорогу. Как рассказывают очевидцы, заметив птиц, никто из водителей не стал сигналить и тем более пытаться проскочить перед клювами. Напротив, автомобилисты организованно затормозили, остановили поток машин и терпеливо ждали, пока все семейство благополучно доберется до противоположной обочины.

«Это было очень трогательно. Мы все просто замерли, наблюдая, как они медленно переваливаются через дорогу. В такие моменты забываешь о спешке», — поделилась женщина.

Одна из свидетельниц произошедшего призналась: увиденное не оставило равнодушным никого из присутствующих. Другие участники движения только подтвердили ее слова. Водитель по имени Андрей, который оказался в самой гуще «живого затора», рассказал, что некоторые люди даже выходили из салонов своих автомобилей. Делали они это для того, чтобы лично убедиться в безопасности пернатых и, если потребуется, прийти им на помощь.

«Мы все вышли, чтобы помочь утке. Это редкое зрелище, и никто не хотел, чтобы с птицами что-то случилось. Все терпеливо ждали, пока последний утенок не окажется на обочине», — рассказал Андрей.

Фото: [ REGIONS/Сгенерировано нейросетью ]

Ситуацию REGIONS прокомментировал биолог Алексей Володихин. По его словам, весенний сезон традиционно характеризуется повышенной активностью птиц, которые в это время года часто оказываются в городской черте.

Именно сейчас, подчеркнул специалист, водителям следует быть особенно внимательными на дорогах. Сам же поступок автомобилистов из Богородского округа Володихин назвал достойным подражания примером. Такая внимательность, пояснил он, не только помогает сохранить биоразнообразие региона, но и предотвращает дорожно-транспортные происшествия с участием животных.

«Весной птицы активно ищут безопасные места для гнездования и воспитания потомства. Утки часто выбирают районы, где водоемы соседствуют с зелеными зонами, даже если для этого приходится пересекать оживленные участки. Железнодорожные станции и дороги для них — лишь препятствие на пути к цели», — отметил биолог.

Благодаря неравнодушию людей утиное семейство благополучно добралось до зеленой зоны, где оказалось в безопасности. А видео- и фотокадры «утиного перехода» (именно так это событие окрестили в Сети) практически мгновенно стали хитом в местных пабликах и социальных сетях, подарив жителям Подмосковья заряд хорошего настроения.

