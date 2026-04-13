Осмелевшие утки решили освоить ТЦ в Подольске и попали на видео

В Подольске дикие утки выбрали необычное место для прогулки, пишет REGIONS . Пернатых заметили у одного из торговых центров городского округа. Видео с вальяжно разгуливающими птицами жители опубликовали в соцсетях. Автор поста отметил, что уток не смущали ни прохожие, ни само место.

Орнитолог Иван Винокуров объяснил, что число «урбанизированных» диких уток растет. Этому есть несколько причин. Во-первых, в городе птиц регулярно подкармливают жители. Во-вторых, здесь практически нет хищников, поэтому утки чувствуют себя в относительной безопасности.

Увидев уток в городской среде, можно быть уверенным: они гуляют в поисках пищи или перемещаются между водоемами. В конце мая — начале июня, когда у пернатых появится потомство, они начнут появляться вместе с выводками. Обычно такая процессия движется к водоему, где мама-утка учит птенцов плавать.

Однако специалист предупреждает: с весны до зимы подкармливать диких уток не рекомендуется. В помощи они нуждаются только в морозные дни, когда поиск естественной пищи осложнен. В качестве корма орнитолог советует использовать специальные смеси для уток, пророщенную пшеницу или вареную перловку. А вот хлебом угощать пернатых не стоит — это вредит их здоровью.

