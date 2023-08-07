«Добровольное переселение»: В Оренбурге россиян мотивируют возвращаться из-за границы

Жителям Оренбургской области предлагают снять ролик для местного телевидения, целью которого станет мотивация граждан, которые покинули регион и уехали за границу, вернуться на Родину. Из бюджета РФ для этих целей выделено 129 500 рублей, сообщает 56orb.ru .

В задании указано, что ролик должен побуждать людей принять участие в добровольном переселении. До 15 октября человек, который выиграет тендер, обязуется снять, смонтировать и показать в эфире двух российских телеканалов два ролика. Сначала необходимо написать актуальный сценарий. Потом передать его для утверждения заказчику. Если спорных моментов не возникнет, то можно приступать к съемкам. Тогда необходимо организовать выезд телевизионной бригады и провести съемки. Позже видеоматериал должен пройти все необходимые этапы режиссерской работы.

Ролик длительностью не менее трех минут должен полностью раскрыть тему: «Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Автор обязан запустить материалы на двух российских телеканалах, целевая аудитории которых – жители Оренбурга и области.

Журналист издания «56 медиа» отмечает, что, во-первых, вызывает удивление термин «добровольное переселение». Во-вторых, корреспондент задается вопросом, есть ли смысл запускать ролики на российском телевидении, если человек живет за границей, и не будет иметь возможности смотреть российское ТВ.