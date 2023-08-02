Добровольцы СВО из Тюменской области не получают «губернаторских» и «президентских» выплат

Военные СВО возвращаются в родные города Тюменской области по разным причинам: у кого-то закончилось действие контракта, а кто-то приехал лечить ранение. Защитники сталкиваются с отказом в «губернаторских» выплатах. Депутаты объясняют, что такое решение законное, сообщает nashgorod.ru .

«Жутко осознавать, что на самом деле вот так у нас относятся к людям, которые защищают Родину», - рассказывает военный СВО из Тюмени Шамиль Мазгаров

Издание общалось со многими военными, которые поделились своими историями. Они защищали Родину и вернулись героями, что доказывают имеющиеся у них награды. Когда мужчины обращаются за получением выплат, им отказывают. Есть и другая проблема – военные не могут оформить удостоверение. Некоторые хотели заключить повторно контракт и отправиться в зону СВО, но из-за отношения со стороны администрации делать этого не решили.

«По ранению уже больше года не могу получить президентские! И не только я, по России нас много!», - рассказывает военный СВО Александр

В администрации рассказывают, почему отказывают в выплатах. Истории военных СВО очень схожи. Они прибыли в зону спецоперации из разных городов Тюменской области, но никто из них не подписывал контракт в своем регионе. Военные не понимали, имеет ли это значение, когда подписывали контракт в другом городе, чаще всего в Ростове. Их сажали в самолет или на автобус и отправляли в другие города. Там они ставили подпись и ехали в СВО. В администрации объясняют, что имеют право выплачивать деньги тем, кто заключал контракт непосредственно в регионе. Закон не нарушен.