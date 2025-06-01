«Добрую традицию подарил губернатор»: в Подольске юным горожанам раздавали мороженое

В администрации отметили, что горожане посетили парк имени Виктора Талалихина. В честь праздника для гостей показали интересные театральные постановки. Ребятам предложили принять участие в спортивных состязаниях. Они также принимали участие в мастер-классах и разнообразных конкурсах. Виновников торжества угощали мороженым. Всего юным горожанам раздали более 2, 5 тыс. порций летнего лакомства.

«Мороженое раздали ребятам в честь праздника. Эту добрую традицию подарил нам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил ребят с праздником. Он пожелал им интересного времяпровождения во время летних каникул. Глава надеется, что в жизни юных горожан будет много открытий и ярких эмоций, а лето-2025 подарит им новых друзей.

«В рамках областной акции «Город профессий» юные гости не только участвовали в активностях, но и сделали важное и доброе дело — написали теплые письма нашим бойцам. Простые слова поддержки, идущие от детского сердца, особенно ценны для тех, кто защищает нас. Благодарю Ассоциацию ветеранов СВО за реализацию этой инициативы. С началом летних каникул!» — отметил глава Артамонов.

В администрации отметили, что приятные сюрпризы ожидали ребят, чьи папы находятся в зоне специальной операции. При поддержке администрации муниципалитета ребятам героев раздали порядка 500 сладких подарков.

По информации администрации, многие гости мероприятия активно принимали участие в конкурсах. К интерактивной программе мог присоединиться любой желающий.

Ранее сообщалось, что в Международный день защиты детей в Подольске открыли три обновленные детские площадки.