Глава Подольска назвал количество детских площадок, которые обновят до конца года

В городском округе Подольск в Международный день защиты детей открыли три обновленные детские площадки, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что детские площадки обновили в микрорайоне Климовск. Объекты расположены на проспекте 50 лет Октября и улице Первомайской. Ребята уже оценили обновленные игровые зоны. Яркие качели, горки и карусели подняли настроение юным горожанам в праздничный день.

По данным администрации, на территории каждой обновленной детской площадки уложили современное резиновое покрытие. Кроме того, установили урны, скамейки и ограждения. Все элементы благоустройства обновлены в полном объеме.

«Продолжаем делать Подольск удобнее для жизни. До конца года планируем обустроить еще 19 игровых и спортивных пространств для юных подольчан», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В администрации проинформировали, что у дома 20, расположенного на проспекте, появилась зона для занятий воркаутом. Для любителей активного отдыха, в числе которых много подростков, благоустроили 100 кв. м. Обновление площадок проходит в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс на благоустройство набережной реки в городском округе Подольск Московской области.