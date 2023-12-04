Дочь изнасиловал, жену убил: Трагедия произошла в Ижевске

В Ижевске мужчина задушил свою жену, а после этого изнасиловал 11-летнюю падчерицу. Подозреваемый на время расследования заключен под стражу.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике поделились подробностями инцидента, сообщает udm-info.ru. Трагедия произошла в ночь на 29 ноября. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, что в ходе ссоры он задушил свою гражданскую жену. Женщине было 44 года.

После этого он совершил преступления против половой неприкосновенности ее несовершеннолетней дочери. Следователи опросили девочку в присутствии психолога. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Осмотр места преступления завершен.

Ранее подозреваемый не раз привлекался к уголовной ответственности. В рамках нового дела ему предъявляют нарушение одновременно нескольких статей конституции РФ.

Изначально о трагедии стало известно из интернет-мессенджера. Авторы каналы предоставили другую версию происходящего: мужчина изнасиловал падчерицу. Через несколько дней об этом догадалась родственница, которая сообщила матери. Женщина устроила скандал, а муж ее задушил. Тело он пытался спрятать на участке, но не успел. Приехала полиция.